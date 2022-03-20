"سيكون قاتلاً بالنسبة لهما".. روسيا تحذر أوكرانيا وجورجيا من الانضمام إلى "الناتو"

وقال "كليموف" في منشور عبر "تيلجرام": "في حال انتهى الأمر بانضمام أوكرانيا أو جورجيا إلى الناتو، فقد يصبح الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة لهما في مثل هذه الظروف، سيكون قاتلاً، مثل أي دولة أخرى في الحلف"، وفقاً لـ"ريا نوفوستي".