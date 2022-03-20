"سيكون قاتلاً بالنسبة لهما".. روسيا تحذر أوكرانيا وجورجيا من الانضمام إلى "الناتو"

حذّر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي أندريه كليموف، اليوم (الأحد)، من انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال "كليموف" في منشور عبر "تيلجرام": "في حال انتهى الأمر بانضمام أوكرانيا أو جورجيا إلى الناتو، فقد يصبح الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة لهما في مثل هذه الظروف، سيكون قاتلاً، مثل أي دولة أخرى في الحلف"، وفقاً لـ"ريا نوفوستي".
وأضاف: "إن انضمام الدول إلى حلف الناتو يُعادل الانضمام إلى نادٍ انتحاري".
وتابع "كليموف": "إنه لأمر مؤسف أنه لم يتبق عملياً أي قادة أذكياء في دول الناتو الأوروبية"، على حد قوله.