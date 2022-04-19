سيلفي الأطفال وتصريح أفغانستان.. شاهد "أرنب الفصح" ينقذ بايدن من خطأ جديد

وبينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث مع جمع من الحضور، التقط سيلفي مع الأطفال، ثم بدأ بالحديث عن أفغانستان وباكستان حيث قال: "لا يجب على باكستان ولكن يجب على أفغانستان.. الناس هناك يجب أن يكونوا أحرارًا"، وبسرعة قاطعه أرنب الفصح " Easter Bunny"، وارشده إلى الطريق.