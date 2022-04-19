سيلفي الأطفال وتصريح أفغانستان.. شاهد "أرنب الفصح" ينقذ بايدن من خطأ جديد

بعد التقاط سيلفي مع الأطفال، أسرع "أرنب الفصح" في البيت الأبيض محاولًا إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كاد يبدأ الحديث مع العامة عن الأوضاع في أفغانستان وباكستان، وذلك في أحدث موقف يثير التكهنات والنقد بشأن حالة بايدن العقلية.
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، أثارت لقطة مقاطعة "أرنب الفصح" للرئيس بايدن وإرشاده إلى الطريق تفاعلاً واسعًا على موقع تويتر، وذلك لأن الأرنب قاطعه بينما كان يهم بالحديث مع العامة عن الأوضاع في أفغانستان وباكستان.
وظهر بايدن في احتفال "Easter Egg Roll" الذي استضافه البيت الأبيض للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
وبينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث مع جمع من الحضور، التقط سيلفي مع الأطفال، ثم بدأ بالحديث عن أفغانستان وباكستان حيث قال: "لا يجب على باكستان ولكن يجب على أفغانستان.. الناس هناك يجب أن يكونوا أحرارًا"، وبسرعة قاطعه أرنب الفصح " Easter Bunny"، وارشده إلى الطريق.
وبعد أن سلك بايدن الطريق الذي أرشده إليه الأرنب قال بصوت مرتفع: "هل أنتم جاهزون؟".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم الكشف لاحقًا أن "أرنب الفصح" هو المسؤولة الصحفية في البيت الأبيض ميغان هايز، والمكلفة بإنقاذ الرئيس قبل السقوط في أي خطأ جديد.
وبعد نشر الفيديو، سخر أتباع الحزب الجمهوري على موقع "تويتر"من المشهد.
ويقام سباق "دحرجة البيض" للأطفال في أيام الاحتفال بالفصح، ويستضيف البيت الأبيض هذا الاحتفال سنويًا في مثل هذه الأيام.
ويعود أقدم احتفال رئاسي بيوم الفصح إلى عام 1878، في فترة حكم الرئيس الأسبق هايز، وقد توقف الاحتفال في البيت الأبيض لمدة عامين بسبب كورونا.
وهذا العام استضاف الاحتفال بايدن والسيدة الأولى، جيل بايدن، بحضور 30 ألف شخص.