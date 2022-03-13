سيناتور أمريكي: إذا أمر بوتين باستخدام النووي سيقتله جنرال روسي بالرصاص

وقال السيناتور في برنامج Fox News Sunday أيضًا: "لن أسميها حربًا عالمية ثالثة. أعتقد أنه (بوتين) سينتهي بسرعة كبيرة؛ لأنه مع قواته التقليدية هناك -كما تعلم- لم نشهد هذا النوع من عدم الكفاءة منذ وقت طويل جدًّا؛ لذلك فلست قلقًا"، في إشارة إلى المخاوف من جر الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا، وإلى ما أثارته تلميحات بوتين المتكررة باستخدام السلاح النووي.