سيناتور أمريكي: إذا أمر بوتين باستخدام النووي سيقتله جنرال روسي بالرصاص

ظهر السيناتور الأمريكي الجمهوري "ليندسي جراهام" Lindsey Graham تليفزيونيًّا، وطمأن اليوم الأحد بأن القتال في أوكرانيا "لن يتصاعد إلى أسوأ موقف"، بحسب ما ذكر في برنامج Sunday Morning Futures على شاشة شبكة Fox News التلفزيونية الأمريكية.
وتفصيلاً، قال السيناتور الأمريكي إن حربًا عالمية ثالثة "لن تقع؛ فهذه خدعة؛ لأن بوتين يعرف أنه لا أحد يفوز في تبادل نووي. إذا أمر بشن هجوم على الولايات المتحدة فإن جنرالاً سيقتله بالرصاص في رأسه"، وفقًا لـ"العربية نت".
ويُعد "جراهام" البالغ من العمر 67 عامًا أحد أشهر أعضاء الكونغرس الأمريكي، ويشغل منصبه منذ 17 سنة عن ولاية كارولينا الجنوبية.
وقال سيناتور آخر للشبكة التلفزيونية، ولكن بعبارات مختلفة، وفي برنامج مختلف: "على الولايات المتحدة أن لا تخشى الحرب العالمية الثالثة مع روسيا بعد أن اتضح عدم كفاءة القوات الروسية من خلال حملتها في أوكرانيا"، وفق تعبير الجمهوري Jim Risch السيناتور عن ولاية ايداهو.
وقال السيناتور في برنامج Fox News Sunday أيضًا: "لن أسميها حربًا عالمية ثالثة. أعتقد أنه (بوتين) سينتهي بسرعة كبيرة؛ لأنه مع قواته التقليدية هناك -كما تعلم- لم نشهد هذا النوع من عدم الكفاءة منذ وقت طويل جدًّا؛ لذلك فلست قلقًا"، في إشارة إلى المخاوف من جر الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا، وإلى ما أثارته تلميحات بوتين المتكررة باستخدام السلاح النووي.