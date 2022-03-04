سيناتور أمريكي عبر "تويتر" يدعو إلى اغتيال الرئيس الروسي

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام؛ بطريقةٍ غير مباشرة، إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ دون أن يشير إلى اسمه، على غرار اغتيال يوليوس قيصر.

وقال جراهام في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة "هل هناك (بروتوس) في روسيا، هل هناك عقيد أكثر نجاحاً (شتاوفنبرغ) في الجيش الروسي؟".

وكان جراهام؛ يشير الى بروتوس؛ الشخصية التاريخية التي اغتالت يوليوس قيصر؛ وكلاوس فون شتاوفنبرغ؛ ضابط الجيش الذي حاول وفشل في قتل أدولف هتلر.

وتابع جراهام: "الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها هذا الأمر هي أن يقوم شخصٌ ما في روسيا بإخراج هذا الرجل (في إشارة إلى بوتين)، ستقدم لبلدك -والعالم- خدمة رائعة، الاشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصلاح هذا هم الشعب الروسي".

وأضاف السيناتور الأمريكي "من السهل القول.. من الصعب القيام بذلك؛ إلا إذا أردت أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، في عزلة عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام".

ولم يكن جراهام؛ أول شخصية أمريكية تدعو إلى اغتيال بوتين؛ فقد طرح شون هانيتي؛ مضيف قناة "فوكس نيوز"، فكرة اغتيال بوتين؛ في حلقة من البودكاست الخاص به، "برنامج شون هانيتي" قبل أيام قليلة.

من جانبها، قالت السفارة الروسية لدى واشنطن، إن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام "غير مقبولة وشائنة، مطالبة بتفسيراتٍ رسمية وإدانتها بشكلٍ قوي.