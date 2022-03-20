سيناتور أمريكي يحذِّر: رفع العقوبات عن النظام الإرهابي الإيراني أمرٌ خطير

وتابع: "ما نسمعه عن هذه الاتفاقية أنها فظيعة، وأسوأ بكثير من الاتفاقية السابقة، وسيتم تسليم مليارات الدولارات -على ما يبدو- إلى محتجزي الرهائن؛ الأمر الذي سيؤدي فقط إلى احتجاز المزيد من الرهائن في جميع أنحاء العالم. إن رفع العقوبات عن الإرهابيين لن يمنع إيران من التحول إلى دولة نووية في نهاية المطاف".