سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًّا من غواصة

وأطلقت بيونغ يانغ الأربعاء صاروخًا أكّدت سيول وطوكيو أنّه باليستي، في حين لم تعلّق وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية على الأمر، علمًا أنها تعلن عادةً عن تجارب الأسلحة.