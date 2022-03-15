"سي إن إن": الكونجرس يضغط على "بايدن" لتزويد أوكرانيا بأسلحة روسية

وذكروا أن "الكونجرس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يضغطون على بايدن للمساعدة في التوسط في نقل أسلحة ثقيلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات ميج المقاتلة، وأنظمة صواريخ أرض جو إس-300".