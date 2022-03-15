"سي إن إن": الكونجرس يضغط على "بايدن" لتزويد أوكرانيا بأسلحة روسية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، أن الكونجرس يضغط على "بايدن"، لبحث تزويد أوكرانيا بأسلحة سوفييتية عبر دول أخرى.
وقال المسؤولون: "على الرغم من الجهود المبذولة لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية الصنع مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات، التي كانت ناجحة إلى حد كبير؛ فإن البيت الأبيض يتعرض لضغوط شديدة لبذل المزيد من الجهود".
وذكروا أن "الكونجرس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يضغطون على بايدن للمساعدة في التوسط في نقل أسلحة ثقيلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات ميج المقاتلة، وأنظمة صواريخ أرض جو إس-300".
وأضافوا أن هذا المطلب ربما يكرره "زيلينسكي" غدًا عندما يخاطب الكونجرس.