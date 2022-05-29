"شؤون الكنائس" تدين مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

وأشار إلى أن إسرائيل غير مستعدة ولا تسعى لتحقيق السلام طالما لم تجد الرادع الذي يقف في وجه قراراتها، وفيما تجد من يقف معها بانحياز كامل ويوفّر لها الشرعية لجرائمها دون محاسبة.