"شؤون الكنائس" تدين مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الأحد، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته الكاملة على القدس.
وأدانت "اللجنة" في بيان لرئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي خوري، سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين، اليوم، بتنظيم مسيرات استفزازية وأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى المبارك.
وقالت اللجنة الرئاسية: إن حكومة الاحتلال تقود المنطقة إلى تصعيد خطير، مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت أن ما تفعله إسرائيل هو دعم واضح للمتطرفين لانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى لفرض تطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتهويد المدينة المقدسة.
وقال "خوري": إن "نتنياهو يحاول إنقاذ مسيرته السياسية بمحاباة المتطرفين في محاولة بائسة".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لهؤلاء بالمساس بقدسية المسجد الأقصى، ولن يسمح لمحاولات الحكومة الإسرائيلية بأن تفرض سيادة غير شرعية على قدسنا من خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام".
وقال: إن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث لقرارات الشرعية الدولية، والمساعي والمبادرات لإحلال السلام والعدالة، إنما تمضي قدمًا لإشعال المنطقة وتدهور الأوضاع، وتستمر في غطرستها وإجرامها بحق أبناء شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشار إلى أن إسرائيل غير مستعدة ولا تسعى لتحقيق السلام طالما لم تجد الرادع الذي يقف في وجه قراراتها، وفيما تجد من يقف معها بانحياز كامل ويوفّر لها الشرعية لجرائمها دون محاسبة.
كما طالبت اللجنة في بيانها، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة.
وأكدت أن السيادة في القدس لأبناء المدينة المقدسة، داعيةً كل أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لقطعان المستوطنين، ورفع العلم الفلسطيني في جميع أرجاء الوطن، والتمسك بحلم الرئيس الراحل ياسر عرفات برفع العلم الفلسطيني فوق مآذن وكنائس القدس.