"شارك في اغتيال سلفه".. الحكم على الرئيس البوركيني السابق بالسجن مدى الحياة

وقُتل "سانكارا"، وهو زعيم ثوري ماركسي كان يلقب بـ"تشي غيفارا إفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، المتهم الرئيسي في القضية، ووجهت لكومباوري، الذي يعيش في المنفى بساحل العاج والذي حصل على جنسيتها، اتهامات في محاكمة غيابية في أبريل بالتواطؤ في عملية الاغتيال فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل "سانكارا".