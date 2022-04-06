"شارك في اغتيال سلفه".. الحكم على الرئيس البوركيني السابق بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة واغادوغو العسكرية، اليوم الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن مدى الحياة على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري، بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا، الذي قتل مع 12 من رفاقه خلال انقلاب في العام 1987.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على قائد حرسه ياسينت كافاندو والجنرال جيلبير دينديري أحد قادة الجيش خلال انقلاب 1987، وغاب بليز كومباوري المقيم في منفاه في ساحل العاج منذ 2014 وكافاندو الهارب منذ 2016، عن المحاكمة التي بوشرت قبل ستة أشهر، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقُتل "سانكارا"، وهو زعيم ثوري ماركسي كان يلقب بـ"تشي غيفارا إفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، المتهم الرئيسي في القضية، ووجهت لكومباوري، الذي يعيش في المنفى بساحل العاج والذي حصل على جنسيتها، اتهامات في محاكمة غيابية في أبريل بالتواطؤ في عملية الاغتيال فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل "سانكارا".