شاهد.. الحوثيون يحولون ملعبًا لمعسكر تدريب للأطفال على القتال

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بضغط دولي على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيدها للأطفال، وتقديم قادة الميليشيا المدعومة إيرانياً للمحاكمة كمجرمي حرب.
ونشر "الإرياني" مقطع فيديو من إحدى معسكرات تجنيد الأطفال التي تنظمها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تحت غطاء ما يسمى "المراكز الصيفية" في مدينة ذمار.
وقال إن "الفيديو يكشف عن استمرار الميليشيا في حشد طلاب المدارس دون سن (18) بالأفكار والخطاب الطائفي المستورد من طهران، وشعارات الموت والكراهية للآخر".
وأضاف في تغريدات له أن "استمرار أعمال التحشيد والتعبئة التي تنفذها الميليشيا الحوثية للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتمديدها لشهرين، مؤشر خطير يؤكد عدم جديتها في الانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، ومساعيها استغلال الهدن للترتيب لدورة جديدة من التصعيد".
وتابع: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية، لوقف جريمة تجنيد الأطفال، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".