شاهد.. كشفها مراسل "سي بي إس": "إنسانية الغرب" تُقاس بالعيون الزرقاء والشعر الأشقر.. والتشرُّد لأبناء العالم الثالث

غابت الإنسانية عن الغرب بأكمله؛ فكشف عن ظُلمه، وعنصريته، وانحيازه تجاه أصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر؛ وكان هذا كفيلاً بإظهار مساوئ دول الغرب في الكيل بمكيالين، أحدهما يتشدق بالإنسانية المفرطة والعدل والمساواة والديمقراطية والحرية للبشرية جمعاء! والآخر يغمض عينيه عن هذه المعايير، ويستبدلها بالعنصرية والظلم والبطش إذا كان الأمر يتعلق بسكان العالم الثالث!

تفاصيل هذا المشهد كانت واضحة وجلية في حديث الإعلام الغربي عن الأزمة الأوكرانية الحالية، والتأكيدات أن ما يحدث لهذا البلد وسكانه ما كان ينبغي أن يحدث أبدًا؛ ليس لأنهم بشر، ولكن لأنهم أبناء دولة غربية، ينبغي أن يعيشوا في سلام واستقرار.. بعكس سكان وأبناء دول العالم الثالث، ومنهم أبناء الدول العربية، الذين لا مانع -بحسب اعترافات الإعلام الغربي- من تشريدهم وقتلهم، والإطاحة ببلادهم وحكامهم، وهو ما باركه الغرب في فترة الربيع العربي.

ويُظهر تعليق لمراسل قناة "سي بي إس" على الأزمة تبايُن نظرة الغرب وعنصريته عند الحديث عن أزمة أوكرانيا؛ فقال في إحدى تغطياته للأزمة: "المعذرة، فأنا أشعر بالحزن والتعاطف الشديدَيْن وأنا أرى أطفالاً أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يُقتلون بصواريخ بوتين وطائراته كل يوم"!

ويضيف المراسل ذاته: "أوكرانيا ليست العراق ولا سوريا أو أفغانستان حتى تشهد ما تشهده حاليًا، إنها بلد متحضر، ودولة أوروبية، ولا يصح أن يحدث فيها هذا الأمر"!

وعلَّق الإعلامي مالك الروقي على حديث المراسل ساخرًا: "غضب النخب الأوروبية من انخفاض سعر الدم الأوروبي بعد اقترابه من سعر الدم العربي، الذي يحتل مراتب متدنية في سوق بورصة الدم البشري".

حديث آخر لمراسلة قناة NBC الأمريكية يؤكد ما ذهب إليه زميلها في قناة سي بي إس؛ إذ قالت: "هؤلاء (في إشارة إلى الأوكرانيين المشردين) ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء من أوكرانيا، إنهم مسيحيون، إنهم بيض، إنهم يشبهوننا جدًّا".

وقابل هذا حديث لمذيع قناة الجزيرة: "المفزع حقًّا هو مظهر الفارين؛ فهؤلاء أناس مزدهرون، هؤلاء (الأوكرانيون) ليسوا لاجئين يحاولون الهروب من مناطق الحروب في الشرق الأوسط أو إفريقيا، إنهم يبدون مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارنا".

من جانبها، تقول مراسلة قناة ITV البريطانية تعليقًا على الأزمة ذاتها: "الآن حدث لهم ما لا يمكن تصوره، هذه ليست دولة نامية من العالم الثالث، هذه دولة أوروبية"!