شاهد ما يفعله البشير في المستشفى.. فيديو أثار الغضب في السودان

وقالت وكالة "رويترز": إنه لم يتسنّ لها التأكد من مصدر مستقل من صحة الفيديو الذي ظهر هذا الأسبوع ولم يتضح مصدره. لكن محامي البشير لم يعترضوا على اللقطات، وأكد أحدهم أنه يقيم حاليًّا في المستشفى.