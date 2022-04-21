شاهد ما يفعله البشير في المستشفى.. فيديو أثار الغضب في السودان

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وهو يتجول في جناح بمستشفى، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، على الرغم من أن البعض أبدى دعمه للرئيس السابق.
وأطيح بالبشير قبل أكثر من ثلاث سنوات في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، وهو محتجز في سجن كوبر في أثناء محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان.
وقالت وكالة "رويترز": إنه لم يتسنّ لها التأكد من مصدر مستقل من صحة الفيديو الذي ظهر هذا الأسبوع ولم يتضح مصدره. لكن محامي البشير لم يعترضوا على اللقطات، وأكد أحدهم أنه يقيم حاليًّا في المستشفى.
ونقل الرئيس المخلوع إلى المستشفى على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه.
ويمكن رؤية البشير في الفيديو وهو يحيي الزوار خارج غرفته ويبتسم ويتجول داخل المستشفى مرتديًا ملابس غير رسمية وساعة؛ حسب موقع "الحرة".
وهذه أول صور للبشير متاحة للجمهور خارج قاعة المحكمة.
وفي مقطع فيديو آخر كان يمكن رؤية البشير وهو يزور مريضًا في غرفة أخرى.
وقال عبد الرحمن الخليفة، أحد محامي الدفاع في قضية الانقلاب: "وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من المحكمة نصحت بعلاج حالته في المستشفى".
وطلب محامو البشير عدة مرات نقله إلى مستشفى خاص مملوك للجيش؛ حيث يقيم حاليًّا بسبب إصابات كورونا، وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
وبينما دعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعافي البشير وإطلاق سراحه، أبدى آخرون غضبهم مما قالوا إنه معاملة متساهلة.
وقال أحد المستخدمين: إن من الواضح الآن أن شهداء الثورة ماتوا هباء، بينما قال آخر إن المهم أنه لن يحكم هذا البلد مرة أخرى.
ويحكم السودان القادة العسكريون الذين أطاحوا بالبشير. وفي أكتوبر قام القادة أنفسهم بإنهاء ترتيب تقاسم السلطة مع الأحزاب السياسية المدنية.