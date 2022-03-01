العالم

شاهد.. ممثلو 50 دولة يغادرون جلسة حقوق الإنسان عند بدء كلمة وزير خارجية روسيا

"تروس" وصفت موسكو بأنها معزولة
شاهد.. ممثلو 50 دولة يغادرون جلسة حقوق الإنسان عند بدء كلمة وزير خارجية روسيا
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ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم (الثلاثاء)، أن ممثلي أكثر من 50 دولة من بينهم بريطانيا، انسحبوا من جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع بدء روسيا في إلقاء كلمتها.

وقالت "ليز تراس" عبر حسابها على "تويتر": "إن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مليئة بالمعلومات المضللة، ولم تستحق اهتمام مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت: "روسيا معزولة، ويجب أن تخجل من الجلوس في قاعة الأمم المتحدة".

وأظهر مقطع فيديو عددًا كبيرًا من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس ينسحبون من الجلسة عند بدء كلمة "لافروف".

مجلس حقوق الإنسان
وزيرة الخارجية البريطانية
الأزمة الأوكرانية الروسية
وزير خارجية روسيا

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