شاهد.. وصول الوفد الأوكراني إلى حدود روسيا البيضاء لإجراء مفاوضات مع الروس

وصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول حوامات الوفد الأوكراني، وكان قد أكّد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده "معنية ومهتمة" بالانخراط في المفاوضات مع كييف "في أسرع وقت ممكن".

وقال ميدينسكي في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوفد الذي أعدّته موسكو للمفاوضات في بيلاروسيا "مستعد للتفاوض المتواصل إلى حين التوصل إلى توافق مع كييف".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه "يجب أن يكون في مصلحة الجانبين معاً".