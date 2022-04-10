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شاهنباز شريف يترشح لمنصب رئيس الحكومة الباكستانية
البرلمان يجري تصويتاً غداً
أعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، اليوم (الأحد)، ترشح شاهنباز شريف، لشغل منصب رئيس الوزراء في باكستان، خلفاً لعمران خان الذي أقاله البرلمان، أمس بعد تصويت بحجب الثقة، وفقاً لما أوردت "رويترز".
وشهباز شريف الذي يتوقع أن ينصبه البرلمان غداً رئيساً للوزراء، هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى هذا المنصب ثلاث مرات في السابق قبل إقالته في عام 2017 على خلفية قضايا فساد، وسجنه، ثم إطلاق سراحه بعد سنتين لأسباب طبية، وهو يقيم منذ ذلك الحين في بريطانيا.