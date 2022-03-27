شركاؤنا بالخليج يُهاجمون .. مسؤول أمريكي رفيع يرشق إدارة "بايدن": ساذجة!

وقال السيناتور الأمريكي "جيم ريتش"؛ في تغريدة على حسابه الخاص: "في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب، فإن الحوثيين المدعومين من إيران يهاجمون شركاءنا في الخليج ويفلتون من العقاب".