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شركاؤنا بالخليج يُهاجمون .. مسؤول أمريكي رفيع يرشق إدارة "بايدن": ساذجة!
استنكر نظر واشنطن في أمر رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب
انتقد كبير أعضاء لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي، ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ عقب تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، ومحطة المختارة في منطقة جازان، لهجومٍ بمقذوفٍ صاروخي يوم الجمعة الماضي من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال السيناتور الأمريكي "جيم ريتش"؛ في تغريدة على حسابه الخاص: "في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب، فإن الحوثيين المدعومين من إيران يهاجمون شركاءنا في الخليج ويفلتون من العقاب".
وتابع "ريتش": الإدارة الأمريكية ساذجة في استمرارها ملاحقة اتفاق سيئ مع طهران".