"شكلي وإقصائي".. الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار "سعيد"

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه، اليوم (الاثنين) المشاركة في الحوار الوطني، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة".