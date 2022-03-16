شميهال: 565 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا

وأضاف: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تَكَبّدتها أوكرانيا لمرة واحدة، تُقدر حاليًا بحوالى 565 مليار دولار. في الواقع هذه هي الأموال اللازمة لإعادة بناء دولتنا على حساب روسيا وعلى حساب شركائنا".