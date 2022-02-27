العالم

شولتز: سندافع عن كل شبر من ألمانيا وعن أراضي دول "الناتو"

قال: فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا ومستمرون في عزلها
شولتز: سندافع عن كل شبر من ألمانيا وعن أراضي دول "الناتو"

المستشار الألماني أولاف شولتز

سبق
سبق

تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أمام البرلمان في برلين، بالدفاع عن كل شبر من أراضي بلاده، وأراضي الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال شولتز: "فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ومستمرون في عزلها على المستوى الدولي".

وأضاف وفق "الألمانية" "البورصة الروسية انهارت، ونحضر لعقوبات جديدة ضد موسكو"، مضيفًا: "يجب الحرص على عدم توسع حرب روسيا لتشمل بلدانًا أوروبية أخرى".

وتابع: "الرئيس (الروسي فيلاديمير) بوتين يسعى لتأسيس إمبراطورية روسية وتغيير الوضع في أوروبا".

وقال: "سنستثمر أكثر في أمننا الوطني"، موضحًا أن "ميزانية 2022 ستخصص 100 مليار يورو للاستثمارات العسكرية".

وأضاف شولتز: "سنرفع النفقات العسكرية إلى أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا".

ويأتي بيان المستشار الألماني في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية يومها الرابع، وسط مواجهات بين الجيشين الأوكراني والروسي في مناطق متفرقة منها محيط العاصمة كييف.

حلف شمال الأطلسي
الناتو
المستشار الألماني
أولاف شولتز

أخبار قد تعجبك

No stories found.