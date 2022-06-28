"شولتز": مجموعة الـ7 متفقة على ألا ينتصر "بوتين" في حربه على أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الثلاثاء): "إن مجموعة السبع تقف متضامنة مع أوكرانيا، ونحن متفقون على أنه يجب ألا ينتصر الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الحرب، ونتعهد برفع تكلفة غزو أوكرانيا بالنسبة لروسيا".
وأوضح "شولتز" في مؤتمر بعد قمة قادة السبع في ألمانيا، أن المجموعة تعمل لتحالف عالمي للأمن الغذائي بالتعاون مع الأمم المتحدة لإخراج الحبوب والأسمدة من أوكرانيا.
وبين أن المجموعة تعمل على إقامة منتدى للمناخ بحلول نهاية العام الحالي.
وأفاد المستشار الألماني أن مجموعة السبع ستقوم بشراكات جديدة مع الهند وإندونيسيا وفيتنام في مجال الطاقة.