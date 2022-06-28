"شولتز": مجموعة الـ7 متفقة على ألا ينتصر "بوتين" في حربه على أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الثلاثاء): "إن مجموعة السبع تقف متضامنة مع أوكرانيا، ونحن متفقون على أنه يجب ألا ينتصر الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الحرب، ونتعهد برفع تكلفة غزو أوكرانيا بالنسبة لروسيا".