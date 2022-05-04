"شولتس": بوتين سيهاجم دولًا أخرى.. وسندعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى "الناتو"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس: إنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روسيا لن تهاجم دولًا أخرى بالنظر إلى انتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا، وإن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.