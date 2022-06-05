صاروخ روسي فوق منشأة نووية أوكرانية.. و"بوتين" يهدد بضرب أهداف جديدة

وأضافت الشركة، التي تشغل محطة بيفدينوكراينسكا، التي تسمى أيضًا محطة جنوب أوكرانيا النووية، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "من المحتمل أن يكون هذا هو الصاروخ الذي أُطلق في اتجاه كييف".