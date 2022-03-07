صبيحة يوم من القصف الدامي.. روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا

وتُظهر طرق الإجلاء، التي نشرتها وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، نقلًا عن وزارة الدفاع، قدرة المدنيين على المغادرة إلى روسيا وبيلاروسيا.

وقالت فرقة العمل إن القوات الروسية ستراقب وقف إطلاق النار عن طريق طائرات دون طيار.