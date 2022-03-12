صدمة تهز بريطانيا .. "سيناريو 73" يلوح ورعب من برميل نفط بـ240 دولارًا

وقال النائب عن حزب المحافظين، سيفن بيكر: "أخشى أن تكون الأزمة الاقتصادية أسوأ من تلك التي حدثت في السبعينيات، لكني لا أرغب في أن أكون مبالغًا في القلق؛ لأن ما يحدث بالفعل سيعتمد على الاستجابة السياسية".