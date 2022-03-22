صدور مرسوم بتعديل وزاري على الحكومة الكويتية

وقال المزرم، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التعديل الوزاري جاء على النحو التالي: "الدكتور محمد الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية".