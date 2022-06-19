صراع الأجنحة الحوثية يتواصل.. تصفية قيادي بارز في صنعاء

ما زالت الصراعات مستمرة بين قيادات ميليشيا الحوثي في اليمن؛ إذ قُتل قيادي مع اثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين في صنعاء، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي المدعو "أبو فضل يحيى منير الحنمي" قُتل مع اثنين من مرافقيه شمالي صنعاء.
وأوضحت أن مسلحين لم تُعرف هويتهم أطلقوا النار على الحنمي ومرافقيه في جولة "الجمنة" على خط مطار صنعاء الدولي، بحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن الحنمي يعد أبرز القيادات الحوثية في مديرية بني حشيش، ورجحت أن تصفية الحنمي تأتي ضمن صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي، الذي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة.
واتهمت قبيلة بني حشيش ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وقالت إن العملية تأتي امتدادًا لسلسلة عمليات مماثلة، أفرزها صراع الأجنحة الحوثية، ضمن مخطط جناح صعدة، وهي معقل الحوثيين؛ لاستكمال تصفية القيادات الكبيرة غير المحسوبة عليه.
يُذكر أن الفترة الماضية شهدت تفجُّر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية؛ إذ طفت على السطح موجة تصفيات.
ووصلت العمليات إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.
إلى ذلك، تزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية؛ إذ بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، التي تدور أسبابها حول خلافات تقاسُم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.