صفعة لـ"حزب اللات".. مؤشرات ترسم "خريطة جديدة لبرلمان لبنان"

وتتوقف قدرة "حزب الله" وحلفائه على التمسك بالأغلبية، على النتائج التي لم يتم إعلانها بعد، ومن بينها مقاعد السنة التي يتنافس عليها حلفاء ومعارضو الحركة الشيعية.