"صفعة نصف القرن".. ما الذي فعلته الحرب الأوكرانية في ألمانيا؟

ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز ثمانية بالمئة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاعاً قياسياً للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل بنسبة 7.8 بالمئة هو الأكبر في 4 عقود.