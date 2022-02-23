صور جوية تظهر القوات الروسية على بعد 15 كيلومترًا من أوكرانيا

قالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت الأربعاء أظهرت عددًا من عمليات الانتشار الجديدة في غرب روسيا، وإن كثيرًا منها لا يبعد سوى 15 كيلومترًا تقريبًا من الحدود مع أوكرانيا وأقل من نحو 75 كيلومترًا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وتفصيلاً، أظهرت الصور انتشارًا ميدانيًا وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل 80 بالمائة من القوات التي حشدها في وضع يسمح لها بشن غزو شامل لأوكرانيا.

وأضاف المسؤول للصحفيين، طالبًا عدم الكشف عن هويته، "بوتين مستعد بكل إمكاناته".

وتزيد هذه التصريحات الشعور بقرب شن هجوم عسكري روسي، وتؤكد أن واشنطن لا تتوقع من بوتين أن يتوقف عن مسعاه بعد الاعتراف باستقلال منطقتين متمردتين تدعمهما موسكو هذا الأسبوع.

وقال المسؤول "لقد تقدموا، فيما يتعلق بجاهزيتهم، لدرجة أنهم صاروا مستعدين حرفيًا للتحرك فورًا إذا صدر لهم الأمر". لكن المسؤول لم يقدم أدلة تدعم تأكيده.

وأضاف أن الجيش الروسي حشد حتى الآن ما يقرب من 100 بالمائة من القوات التي توقعت الولايات المتحدة حشدها لشن هجوم واسع النطاق.

وقال "لدينا مؤشرات على أنهم يعتزمون اللجوء لجنود احتياط، ونظرائهم من الحرس الوطني، وهذا أمر مقلق لأنه يوحي لنا .. بأهداف طويلة المدى".