ضحايا كورونا.. 250 وفاة جديدة بألمانيا و30 حالة بمصر

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 14 مليونًا و574845 بعد تسجيل 175833 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 122621 بعد تسجيل 250 وفاة جديدة.

مصر

سجلت مصر 1811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته ووفاة 30 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 478984 من ضمنهم 409748 حالة تم شفاؤها، و23957 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" يوم الجمعة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 108853.

وقالت اللجنة في بيان: إن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا. ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 حالة.