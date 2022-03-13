ضربات "الشرعية" تجبر قيادات الحوثيين على الفرار بعد سقوط عناصرهم قتلى وأسرى بمأرب

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة، عمليات سحق مليشيا الحوثي الإيرانية، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، ما أدى إلى فرار قيادات المليشيا بعد سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح وأسير.