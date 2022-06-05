ضربة جديدة لموسكو.. مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، تعرض الجيش الروسي لعددٍ من النكسات، أبرزها مقتل قادة وجنرالات بارزين على أرض المعركة خلال معارك مع الجيش والمقاومة الأوكرانية، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، في أحدث الخسائر البشرية التي منيت بها موسكو، أفاد مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية، اليوم الأحد، أن جنرالاً روسيًا قُتل في شرق أوكرانيا.
وأكد التقرير، الذي نشره مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق تليغرام، مقتل الجنرال رومان كوتوزوف في دونباس، لكنه لم يذكر متى، فيما لم يصدر في المقابل تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.
يُذكر أن مسؤولين روسًا كشفوا في إبريل الماضي أن 8 قادة بارزين قتلوا حتى الآن، وفق ما نشر موقع "نيوزويك" الأمريكي.
وتعد روسيا عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس الماضي عندما قالت إن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية.