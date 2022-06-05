ضربة جديدة لموسكو.. مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا

وأكد التقرير، الذي نشره مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق تليغرام، مقتل الجنرال رومان كوتوزوف في دونباس، لكنه لم يذكر متى، فيما لم يصدر في المقابل تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.