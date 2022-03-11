ضربة قاصمة.. مقتل خبير زراعة الألغام قائد سلاح المهندسين للحوثيين

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع أحد قياداتها الميدانيين البارزين جراء المعارك العنيفة والمتصاعدة مع قوات الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي.
وجاء مقتل خبير زراعة الألغام وقائد مجموعة سلاح المهندسين التابع للحوثي العقيد أحمد إبراهيم الكبسي بعد أن تم تدريبه في طهران على يد الحرس الثوري الإيراني قبل الحرب؛ حيث كان قد سقط بالأسر عام 2017 وتم الإفراج عنه بصفقة تبادل الأسرى عام 2019، وعاد بعدها للقتال، وقتل بغارة جوية.
وكانت الميليشيات تلقت ضربة قاصمة خلال الأيام الماضية أودت بمصرع عدد من العناصر الحوثية، بينهم القيادي الميداني وهاج ثعيل، والمقرب من القيادي أبوعلي الحاكم، الذي قتل بغارة جوية للتحالف استهدفت اجتماعًا للميليشيات الحوثية في محافظة حجة، كما قتل القيادي الحوثي المدعو الشيخ غازي أمين القلعة قائد جبهة حيران، بغارة جوية لمقاتلات التحالف شمال مديرية عبس.