ضربة قاصمة.. مقتل خبير زراعة الألغام قائد سلاح المهندسين للحوثيين

وجاء مقتل خبير زراعة الألغام وقائد مجموعة سلاح المهندسين التابع للحوثي العقيد أحمد إبراهيم الكبسي بعد أن تم تدريبه في طهران على يد الحرس الثوري الإيراني قبل‏ الحرب؛ حيث كان قد سقط بالأسر عام 2017 وتم الإفراج عنه بصفقة تبادل الأسرى عام 2019، وعاد بعدها للقتال، وقتل بغارة جوية.