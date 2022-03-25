"طائرة مسيرة" في الحصاد.. إعلان للجيش اليمني عن "قرب نهاية الحوثيين"

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن مدفعية الجيش شنّت قصفًا مكثّفًا استهدف مواقع وتجمعات وتحركات الميليشيا على امتداد مسرح العمليات القتالية، من جبهة الكسارة غربًا إلى جبهة أم ريش جنوبًا.