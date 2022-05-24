"طالبان" تعلن توقيع اتفاق مع الإمارات لتشغيل المطارات

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق يتجاوز الترتيبات الحالية، أو ما إذا كان يشمل أمن المطارات، وهي قضية حساسة بالنسبة لـ"طالبان"، التي حاربت قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة على مدى عقود، ولا تريد عودة القوات الدولية.