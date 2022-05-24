"طالبان" تعلن توقيع اتفاق مع الإمارات لتشغيل المطارات

أعلن نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة طالبان الملا عبدالغني برادر، اليوم (الثلاثاء)، أن الحركة ستوقع اتفاقاً مع الإمارات بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان، وذلك بعد محادثات استمرت شهوراً مع الإمارات وتركيا وقطر.
وذكر "برادر" عبر "تويتر" أن إدارته تجدد اتفاقية المناولة الأرضية بالمطارات مع الإمارات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق يتجاوز الترتيبات الحالية، أو ما إذا كان يشمل أمن المطارات، وهي قضية حساسة بالنسبة لـ"طالبان"، التي حاربت قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة على مدى عقود، ولا تريد عودة القوات الدولية.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن هناك نقطة شائكة في المفاوضات مع قطر هي اشتراط الدوحة وجود أفراد الأمن القطريين في المطار.