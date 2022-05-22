"طالبان" تُلزم المذيعات بالظهور بالنقاب على شاشات التلفزيون

وقالت سونيا نيازي، المذيعة في "تولو نيوز": "قاومنا، وكنا ضد ارتداء النقاب، لكن القناة تعرضت لضغوط من طالبان، التي حذرت من أن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون أن تغطي وجهها، يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى".