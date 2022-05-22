"طالبان" تُلزم المذيعات بالظهور بالنقاب على شاشات التلفزيون

ظهرت المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونيّة الأفغانية، اليوم (الأحد)، وهن يرتدين النقاب غداة تحدٍّ لقرارٍ اتخذته سلطات طالبان يلزمهنّ بتغطية وجوههنّ خلال البثّ.
وطلبت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المذيعات الالتزام بقرارها الأخير ابتداءً من أمس، لكن، وخلافاً لذلك، ظهرت المذيعات في قنوات تلفزيونية بوجوه مكشوفة خلال البثّ المباشر.
وعدلت مذيعات موقفهن اليوم، ووضعن النقاب كاشفات فقط عن عيونهن وجبينهن في قنوات "تولو نيوز" و"شامشاد تي في" و"وان تي في" و"أريانا".
وقالت سونيا نيازي، المذيعة في "تولو نيوز": "قاومنا، وكنا ضد ارتداء النقاب، لكن القناة تعرضت لضغوط من طالبان، التي حذرت من أن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون أن تغطي وجهها، يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى".
من جانبه، قال مدير قناة "تولو نيوز" خبلواك ساباي: "إن القناة أُجبرت على تنفيذ القرار، وقيل لنا: عليكم أن تفعلوا ذلك. عليكم الامتثال. لا يوجد حل آخر"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف "ساباي": "لقد تم الاتصال بي هاتفياً أمس، وطلب مني بعبارات صارمة الامتثال إلى ذلك، لذا فإن ذلك لم يتم باختيارنا، ولكننا مكرهون ومجبرون".