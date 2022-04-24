"طالبان".. فرض التعليم في الجامعات الأفغانية على أساس الجنس

وقد أرسلت وزارة التعليم العالي الأفغانية، تعميمًا إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في البلاد بشأن هذه المسألة، وأكدت إدارة جامعة كابل أن لديها أمرًا لتنظيم تعليم منفصل في الجامعة، ووضعت خطة خاصة "تسمح للطالبات بمواصلة دراستهن".