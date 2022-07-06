طالت 7 محافظات.. الحوثيون يرتكبون 93 خرقاً للهدنة خلال يوم

وبين الجيش الوطني أن الخروقات توزّعت بين 34 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، و10 خروقات في محور البرح غرب تعز، وخرقين في جبهة البقع بمحور صعدة، وخرق واحد شرق حزم الجوف، وخرق آخر في جبهة مريس بمحور الضالع.