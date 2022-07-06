طالت 7 محافظات.. الحوثيون يرتكبون 93 خرقاً للهدنة خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس، 93 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وبين الجيش الوطني أن الخروقات توزّعت بين 34 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، و10 خروقات في محور البرح غرب تعز، وخرقين في جبهة البقع بمحور صعدة، وخرق واحد شرق حزم الجوف، وخرق آخر في جبهة مريس بمحور الضالع.
وأضاف أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح اثنين من جنود قوات الجيش.
وأوضح أن مليشيا الحوثي استمرت في استحداث أنفاق ومرابض مدفعية ونشر عيارات في مختلف الجبهات، ونشر طيران استطلاعي مسيّر، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي.