"طرشان": حققنا انتصارات كبيرة وأبناء صعدة يكرهون الحوثيين

قال محافظ صعدة اللواء هادي طرشان: إن انتصارات كبيرة جدًّا تَحققت في مديريات: (بيحان، وعسيلان، وحريب) وجبهات مأرب بشكل عام، بدعم من التحالف بقيادة المملكة؛ مما زاد التفاؤل بتحرير جميع المحافظات التي لا تزال المليشيا الحوثية تسيطر عليها.

وأضاف "طرشان" أن الحوثي فقَد البوصلة والدعم، وأصبح بلا شعبية في صعدة التي يعتبرها معقله؛ فالجميع بات ضد المليشيا وأعمالها الإجرامية؛ مبينًا أن أبناء صعدة هم أول مَن تصدى لهذه الجماعة الإرهابية، ولولا الدعم من الخارج لما كان هناك وجود للحوثي في المحافظة على الإطلاق.

وتابع: أبناء صعدة جميعهم يكرهون هذه الجماعة، وأصبحت المجالس الآن تتحدث بكل صراحة وجرأة بأنها ضد الحوثي؛ حتى إن بعض القادة السابقين في المليشيا أصبحوا يصفونها بأنها مجرمة وتقول ما لا تفعل، وأن هدف سيطرتهم على المحافظة ومدن أخرى هو نهب ثروات اليمنيين وأموالهم بالباطل تحت مسميات متعددة؛ فلا يوجد إنصاف للناس في المحاكم ولا عند قيادات المليشيا الحوثية.

وبيّن "طرشان" أن المواجهات الأخيرة أظهرت أن النصر سيكون سهلًا على الحوثي، كما بيّنت أن الحوثي أهون من ما يتصور الكثيرون، لقد أصبحت المليشيا مترهلة وفاقدة للصف الأول من المقاتلين، وبات تحرير اليمن أقرب من أي وقت مضى.