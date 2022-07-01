طوكيو تسمح بعودة سكان بلدة في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية

وكان سكان بلدة أوكوما، البالغ عددهم نحو 11500 شخص، قد أُجبروا على إخلاء منازلهم بعد زلزال قوي بلغت شدته تسع درجات على مقياس ريختر ضرب أجزاءً واسعة من اليابان في الحادي عشر من مارس عام 2011، وتسبّب الزلزال في تسونامي أدّى إلى انهيارات في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وجعل المنطقة غير صالحة للسكن.