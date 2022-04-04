ظهور مفاجئ للرئيس الأوكراني في حفل بالولايات المتحدة

وحسب موقع "الحرة"، ففي الرسالة التي كانت أقل من دقيقتين، طالب الرئيس الأوكراني، الموسيقيين، بـ"رواية" قصة بلاده وحقيقة الحرب"، وتحدّث عن وفيات الأطفال في أوكرانيا نتيجة العدوان الروسي، وقال إن موسيقيي بلاده يرتدون "الدروع الواقية" بدلاً من بذلات "التوكسيدو".