عاهل الأردن و"جانتس" يبحثان إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام، والتهدئة الشاملة في القدس المحتلة، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد مع اقتراب شهر رمضان، بحسب ما ذكر الديوان الملكي الأردني.