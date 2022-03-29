عاهل الأردن و"جانتس" يبحثان إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام، والتهدئة الشاملة في القدس المحتلة، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد مع اقتراب شهر رمضان، بحسب ما ذكر الديوان الملكي الأردني.
وأوضح الديوان في بيان أن "الملك عبدالله التقى جانتس في قصر الحسينية في عمان، في إطار جهود، إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل".
وأضاف أن "الملك أكد خلال اللقاء أن الحفاظ على التهدئة الشاملة، يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".
وبيّن الديوان أن "الملك أكد أيضاً أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام".