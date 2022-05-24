"عبدالملك": ميليشيا الحوثي تسعى للتنصل من تنفيذ الهدنة وتُعرقل عملية السلام

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن الفريق الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز بموجب الهدنة الأممية، وذلك قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماعات التي دعا لها المبعوث الأممي، المقرر عقدها غدًا الأربعاء، وفق مصادر سياسية.