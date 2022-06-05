"عبدالملك" يؤكد مطالب الحكومة بضرورة فتح معابر محافظة تعز لتمديد الهدنة

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك وناقش القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.