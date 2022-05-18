"عربات النار".. أمريكا تشارك في مناورات إسرائيلية تحاكي ضرب منشآت نووية إيرانية

نقلت قناة "الحرة" عن مصدر أمني في "إسرائيل"، اليوم (الأربعاء)، أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في مناورات "عربات النار"، التي يجريها الجيش الإسرائيلي، وتشمل محاكاة ضرب مواقع للمنشآت النووية الإيرانية.
وذكرت "الحرة" أن التدريبات العسكرية يحضرها وفد أمريكي بقيادة قائد القيادة المركزية للجيش "سنتكوم" الجنرال أريك كوريلا، والملحقين العسكريين للبلدين.
في السياق نفسه، أشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في المناورة العسكرية واسعة النطاق، التي يجريها الجيش الإسرائيلي لمحاكاة ضربة على المنشآت النووية الإيرانية.
وبيّنت أن القوات الجوية الأمريكية ستعمل كقوة تكميلية في المناورة، حيث تسهم طائرات الولايات المتحدة بتزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود، أثناء محاكاتها دخول الأراضي الإيرانية وتنفيذ ضربات متكررة على المنشآت النووية.
من جهتها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "إن التعاون الأمريكي الإسرائيلي في هذه المناورة يُنظر إليه على أنه رسالة محتملة لإيران، وسط تعثر المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى".