"عربات النار".. أمريكا تشارك في مناورات إسرائيلية تحاكي ضرب منشآت نووية إيرانية

من جهتها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "إن التعاون الأمريكي الإسرائيلي في هذه المناورة يُنظر إليه على أنه رسالة محتملة لإيران، وسط تعثر المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى".