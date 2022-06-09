عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأبعدت قوات الاحتلال سيدة من القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك.