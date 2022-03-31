عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن "بن غفير" قاد مجموعة من المستوطنين يبلغ عددهم "202"، أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.