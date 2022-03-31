عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية في القدس بأن "بن غفير" قاد مجموعة من المستوطنين يبلغ عددهم "202"، أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.
وأضافت أن شرطة الاحتلال اعتقلت سيدة من المسجد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، كما احتجزت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص داخل ساحات المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بعد انتهاء جولة بن غفير الاستفزازية.
من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد الشوامرة، وشقيقه منصور عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، من بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.