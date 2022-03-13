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عضو بالوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: تقدم كبير في مواقف الوفدين بالمفاوضات

عضو بالوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: تقدم كبير في مواقف الوفدين بالمفاوضات
سبق
سبق

أكد عضو بالوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، أن هناك تقدمًا كبيرًا في مواقف الوفدين مقارنة مع كانت عليه في بداية التفاوض.

وقال: التوقيع على اتفاقات خلال المفاوضات يمكنه أن يشكل أساسًا للتقليل من حدة التوتر.

وأضاف العضو في الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: قد يتم التوصل إلى موقف مشترك قريبًا في ظل التقدم الحاصل.

وقال الكرملين: لا نستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي لكن يجب معرفة ما سيتم بحثه.

فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان لـCNN: نحن على تواصل مع الرئيس الأوكراني للاطلاع على المفاوضات مع الجانب الروسي.

وأضاف "سوليفان": لن ننشر قوات أمريكية في أوكرانيا لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي النيتو.

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الأزمة الأوكرانية الروسية

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