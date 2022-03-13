عضو بالوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: تقدم كبير في مواقف الوفدين بالمفاوضات

أكد عضو بالوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، أن هناك تقدمًا كبيرًا في مواقف الوفدين مقارنة مع كانت عليه في بداية التفاوض.
وقال: التوقيع على اتفاقات خلال المفاوضات يمكنه أن يشكل أساسًا للتقليل من حدة التوتر.
وأضاف العضو في الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: قد يتم التوصل إلى موقف مشترك قريبًا في ظل التقدم الحاصل.
وقال الكرملين: لا نستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي لكن يجب معرفة ما سيتم بحثه.
فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان لـCNN: نحن على تواصل مع الرئيس الأوكراني للاطلاع على المفاوضات مع الجانب الروسي.
وأضاف "سوليفان": لن ننشر قوات أمريكية في أوكرانيا لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي النيتو.