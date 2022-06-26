عقوبات جديدة.. بريطانيا وأمريكا واليابان وكندا تحظر استيراد الذهب الروسي

ضمن حزمة من العقوبات الجديدة على موسكو ردًّا على العملية العسكرية في أوكرانيا؛ أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأحد، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهبي الروسي.