"علاقتنا مع الخرطوم غير جيدة".. إثيوبيا تهاجم السودان على لسان وزير الخارجية

وأوضح مكونن، خلال تقديم وزارته تقريراً أمام مجلس النواب، أن الخرطوم استغلت الحرب في تيغراي وغزت الحدود، مشيراً إلى أن الوضع ازداد سوءاً بعد أن أصبح السودان منطلقاً لجبهة تحرير تيغراي.